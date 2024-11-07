На 117 млн тенге завысили стоимость проведения соревнования в столице
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Прокуратурой района Есиль города Астаны выявлено и пресечено необоснованное завышение суммы госзакупок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру
Местным исполнительным органом объявлены закупки по подготовке и участию команд по хоккею с шайбой в республиканских и международных соревнованиях на сумму 446 млн тенге.
«Изучением конкурсной документации установлено завышение стоимости на 117 млн тенге. По акту надзора конкурс отменен, необоснованное расходование бюджетных средств пресечено», - отметили в прокуратуре.