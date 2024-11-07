На 117 млн тенге завысили стоимость проведения соревнования в столице

Прокуратурой района Есиль города Астаны выявлено и пресечено необоснованное завышение суммы госзакупок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Местным исполнительным органом объявлены закупки по подготовке и участию команд по хоккею с шайбой в республиканских и международных соревнованиях на сумму 446 млн тенге.