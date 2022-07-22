На 15 млн тенге продал несуществующие шины "оптовик" в Алматы

На 15 миллионов тенге обманул алматинцев мужчина, выдававший себя за реализатора автомобильных шин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Злоумышленник «зарекомендовал» себя исключительно оптовым поставщиком шин и дисков. Он обещал желающим дешевый товар прямо со склада.

«Оплату за товар гражданин Е. 1992 года рождения получал заблаговременно. Она варьировалась от 500 тысяч до 6 миллионов тенге, в зависимости от объема «покупки». Обещаний мужчина не выполнил, после чего обманутые граждане, а их 12 человек, написали заявление в полицию», – проинформировал начальник управления полиции Алатауского района полковник полиции Ильяс Омирсериков.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи «Мошенничество». На данном этапе следствия общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более 15 миллионов тенге.

«Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Учитывая следственную необходимость, обращаемся к гражданам, пострадавшим от преступных действий Е., связаться с нами по телефонам: 8-700-300-99-96; 8-778-626-11-08», – обратился к горожанам Омирсериков.