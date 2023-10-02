Увеличилась численность каратауских архаров

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства и животного мира

В Казахстане на 15% выросла численность каратауских архаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства и животного мира.

Отмечается, что в этом году из-за раннего наступления периода гона сотрудники ПО «Охотзоопром» и Каратауского заповедника провели учет архаров с 25 по 29 сентября.

По результатам осеннего учета численность эндемика заповедника составила 1 309 голов, что на 15% больше, чем в прошлом году.

В Минэкологии напомнили, что каратауские архары занесены в Красную книгу Казахстана.