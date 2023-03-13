На 1,6 млрд тенге оштрафовали алматинских тепловиков за взятку

Кроме того, на 400 млн тенге оштрафован подрядчик, признанный виновным в даче взятки.

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Должностных лиц Алматинских тепловых сетей оштрафовали за многомиллионную взятку и навсегда запретили им работать на государственной службе. Общая сумма штрафа превысила 2 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства.

Как сообщили в Агентстве по противодействию коррупции, приговором суда №2 Медеуского района г. Алматы осуждены за получение взятки:

генеральный директор ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее – АлТС) Бейсенбинов К. к штрафу в сумме 560 млн. тенге;

главный инженер АлТС Казымбетов Д. к штрафу в сумме 560 млн. тенге;

начальник Управления капитального строительства АлТС Джингильбаев С. к штрафу в сумме 560 млн. тенге.

«За дачу взятки осужден директор ТОО «СпецКоммунСтрой» Разимбеков Б. с назначением наказания в виде штрафа в сумме 400 млн. тенге.

Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Общая сумма штрафа для осужденных составила 2 млрд. 80 млн. тенге, что является равным бюджету строительства школы на 350 мест или детского сада на 320 мест», - рассказали в Антикоре.

По данным борцов с коррупцией, должностные лица АлТС получили от Разимбекова Б. 16 млн. тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств по договорам о проведении реконструкции тепловых сетей в г. Алматы.

«В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы (приговор суда не вступил в законную силу)», - напомнили борцы с коррупцией.