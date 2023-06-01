На 1,9 млрд тенге завысил стоимость проекта монополист в Астане

Стоимость проекта в сфере энергетики завысили в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Фото: пресс-служба АФМ РК

Завышение сметной стоимости проекта «Модернизация противоаварийной автоматики в энергоузле города Астаны» выявили сотрудники столичного Департамента АФМ, когда АО «Астана-РЭК» отправило этот рабочий проект на госэкспертизу для получения положительного заключения.

«Анализ рабочего проекта показал, что проектировщик при составлении проектно-сметной документации применил ценовые предложения аффилированных компаний с завышенной стоимостью.

В свою очередь департамент направил госпредприятию «Госэкспертиза» альтернативные ценовые предложения на оборудование с наименьшей стоимостью от потенциальных поставщиков, производителей Казахстана.

В результате своевременно выявленного факта стоимость проекта снижена с 5,9 млрд до 4 млрд тенге», – рассказали в агентстве.

В ведомстве отметили, что необоснованное завышение цен на работы и услуги энергопроизводящих либо транспортирующих компаний негативно отражается на тарифах электроэнергии для потребителей.