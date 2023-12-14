На 3 года могут посадить за кражу кота жительницу Семея

Кражу породистого кота раскрыли полицейские Семея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области Абай

Фото иллюстративное: instagram.com/abai_department_police/

Британского кота похитили с территории кафе в центре Семея. Владелец заведения немедля обратился в полицию.

Как рассказал мужчина, питомец является частью его семьи. Любимец всегда спокойно разгуливал на территории кафе, за ним приглядывали и кормили не хуже, чем посетителей.

Полицейские вычислили воровку по камерам видеонаблюдения. Злоумышленница свой проступок объяснила тем, что животное уж очень ей приглянулось.

В отношении нее выдвинуто обвинение по части 1 уголовной статьи «Кража». 37-летней любительнице кошек грозит до 3 лет лишения свободы.

Полицейские вернули «британца» обратно в семью.