На 3 года могут посадить за кражу кота жительницу Семея
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Кражу породистого кота раскрыли полицейские Семея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области Абай
Британского кота похитили с территории кафе в центре Семея. Владелец заведения немедля обратился в полицию.
Как рассказал мужчина, питомец является частью его семьи. Любимец всегда спокойно разгуливал на территории кафе, за ним приглядывали и кормили не хуже, чем посетителей.
Полицейские вычислили воровку по камерам видеонаблюдения. Злоумышленница свой проступок объяснила тем, что животное уж очень ей приглянулось.
В отношении нее выдвинуто обвинение по части 1 уголовной статьи «Кража». 37-летней любительнице кошек грозит до 3 лет лишения свободы.
Полицейские вернули «британца» обратно в семью.