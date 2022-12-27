На 7 лет посадили экс-ректора ЖенПУ

Следствие доказало, что осужденные незаконно реализовали земельный участок университета площадью 9 га. В результате учебному заведению причинен ущерб на сумму 95,5 млн тенге

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Агентство РК по противодействию коррупции сообщило о приговоре бывшему ректору вуза, передает Kazpravda.kz.

"Приговором Карасайского районного суда бывший ректор – председатель правления НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" Г. Алдамбергенова, советник ректора К. Кожантаев (родной брат Алдамбергеновой) и руководитель Карасайского отдела земельного кадастра и недвижимости филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" А. Журунов признаны виновными и осуждены к 7 годам лишения свободы", - говорится в сообщении Антикора.

Этим же приговором заместитель руководителя Карасайского отдела Д. Жұмаділ и специалист отдела Е. Кемал осуждены к 7 годам лишения свободы условно.

Ко всем осужденным применено наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.

"Следствие доказало, что осужденные незаконно оформили на подставных лиц, сегментировали и реализовали добросовестным покупателям земельный участок университета площадью 9 га. В результате учебному заведению причинен ущерб на сумму 95,5 млн тенге", - рассказали в Антикоре.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в пресс-службе.