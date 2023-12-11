На автодорогах 12 областей Казахстана ограничили движение

На 18:30 11 декабря из-за ухудшения погодных условий (похолодание, метель, ограничение видимости) ограничено движение на 61 участке республиканских автодорог в 12 областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол»

Фото: Kazpravda.kz

Алматинская область

Алматы – Шелек – Хоргос, км 24-254, участок ПВП Арман – поселок Айдарлы (для всех видов автотранспорта).

Акмолинская область – 20 участков по всем направлениям для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей с дизельными двигателями.

Актюбинской область

Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай, км 0-234, участок поселок Карабутак – граница Костанайской области (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей с дизельными двигателями).

Область Жетысу

Ушарал – Достык, км 84-184, участок станция Коктума – станция Достык;

Сарыозек – Коктал, км 45-68 (для всех видов автотранспорта);

Алматы – Усть-Каменогорск, км 124-558, участок села Жоламан – город Ушарал (для грузового автотранспорта).

Жамбылская область

Алматы – Ташкент – Термез, км 534-593, участок села Айша биби – граница Туркестанской области;

Алматы – Ташкент – Термез, км 159-238, участок село Кенен – село Кайнар;

Мерке – Шу – Бурылбайтал, км 7-93, участок село Мерке – город Шу (для грузового автотранспорта).

Карагандинская область – 7 участков по всем направлениям для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей с дизельными двигателями.

Костанайская область – 7 участков для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей с дизельными двигателями.

Мангистауская область

Актау – Курык, км 13-72, участок город Актау – село Курык (для всех видов автотранспорта).

Павлодарская область

Кызылорда – Павлодар, км 1135-1367, участок граница Карагандинской области – поселок Ленинский;

Астана – Ерейментау – Шидерты, км 205-254, участок граница Акмолинской области – поселок Шидерты (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей с дизельными двигателями).

Северо-Казахстанская область – 14 участков для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей с дизельными двигателями).

Туркестанская область

Алматы – Ташкент – Термез, км 593-652, участок граница Жамбылской области – поселок Машат (для грузового автотранспорта).

Улытауская область

Кызылорда – Павлодар, км. 756-788, участок поселок Жанаарка – граница Карагандинской области (для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей с дизельными двигателями).

На республиканских автодорогах работают 1 273 человека и 527 единиц техники.