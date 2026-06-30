На байках за экстримом

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Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы
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От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
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