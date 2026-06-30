На байках за экстримом

Спорт
Галина Устинова

В Риддере фестиваль Ridder Extreme Enduro собрал 120 гонщиков из Казахстана, России, Кыргызстана и Беларуси.

фото акимата ВКО

Как рассказали в акимате г. Риддера, в программу фестиваля вошли показательные выступления на городской площади, а также прохождение различных препятствий на загородных трассах. с – это гонки по пересеченной местности с валунами, бродами, песком, бревнами, болотами… Само название произошло от французского endurance – вынос­ливость. Спортсмены специально переделывают байки для прохождения экстремальных трасс: меняют подвеску, ставят более мощный двигатель, увеличивают­ дорожный просвет. При этом местность Западного Алтая – идеальный для эндуро микс тайги, гор, рек, грязи, бурелома.

«Прибыли гонщики со всех уголков нашей страны, а также из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Чебоксар, Саратова, Бишкека, Минска, – рассказали в акимате. – Выступления встретили невероятную поддержку зрителей, эмоции зашкаливали».

Считается, что перспективными направлениями туризма в Риддере являются исключительно зимние виды: горные лыжи, фристайл, снегоходные сафари. Фестиваль Ridder Extreme Enduro стал важным шагом на пути развития здесь летнего событийного туризма. Организаторы, например, предусмотрели для участников и гостей такой приятный сюрприз, как лотерея с главным призом в виде мотоцикла. В акимате пообещали сделать мотогонки визитной карточкой летнего сезона на Западном Алтае.

#Риддер #фестиваль #Ridder Extreme Enduro

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