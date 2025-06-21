С 12 до 21 июня июня в Маркакольском районе на участке Черного Иртыша возле села Боран была организована летняя кампания по выпуску в реку молоди сибирского осетра, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО

По данным областного управления природных ресурсов, на протяжении недели рыбопосадочный материал, выращенный на осетровой ферме «Ost Fish» в Уланском районе, доставляли за 380 км двумя специализированными автомобилями «Живая рыба» в Маркакольский район. При этом в цистернах поддерживали необходимый уровень кислорода и температуры воды. Для зарыбления использовали двухлеток осетра весом примерно 450 грамм, а также сеголеток, или молодь текущего года, весом примерно 20

«Данный участок на Черном Иртыше является запретным для рыбалки, есть все условия для адаптации рыбы и восстановления популяции. Кампания по зарыблению проведена в рамках госзаказа, объем - 50 тысяч сеголеток и более 11 тысяч двухлеток сибирского осетра», - пояснил заместитель руководителя управления Мерхат Амиров.

Сибирский осетр является аборигенным видом для Обь-Иртышского бассейна, включая озеро Зайсан и Черный Иртыш. Популяция белой рыбы была потеряна в 1950-60-е годы после сооружения на Иртыше каскада ГЭС и утраты естественных путей миграции к нерестилищам. Вид занесен в Красную книгу Казахстана. В 2012 году по инициативе государственных природоохранных служб была организована разовая акция по выпуску молоди осетра в Иртыш. Начиная с 2023 года, данная работа приняла планомерный регулярный характер с зарыблением дважды в год: в мае-июне, а также осенью. По словам специалистов, для того, чтобы на участках реки сформировалось маточное стадо осетра, запасы молоди необходимо пополнять на протяжении минимум десяти лет.