На четырех участках автодорог РК ограничено движение

Для работы по зимнему содержанию дорог задействовано свыше 370 единиц спецтехники, передает Kazpravda.kz

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По состоянию на 10:00 ч. 20 января в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на четырех участках автодорог республиканского значения в трех областях, сообщает «КаАвтоЖол».

Жамбылская область - 1 участок: «Алматы-Ташкент-Термез» км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) - 79 км (дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости).

Область Жетысу – 1 участок: «Ушарал-Достык» км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км (туман, ограничение видимости).

Западно-Казахстанской области – 2 участка: «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 4-104, уч. г.Уральск-гр.РФ – 100 км (ветер, метель, ограничение видимости); «Самара-Шымкент» км. 195-246, уч. гр.РФ-г.Уральск. – 51 км (в связи с ухудшением погодных условий в Российской Федерации).

На текущий час на автодорогах республиканского значения для проведения работы по зимнему содержанию задействовано 373 единиц специальной техники и 636 человек.