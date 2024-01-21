На четырех участках трасс ограничено движение транспорта

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Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на четырех участках автодорог республиканского значения в четырех областях республики, сообщает «КазАвтоЖол».

Актюбинская область - 1 участок: «Актобе-Атырау-Астрахань" км 255-330, уч. с. Карауылкелды-гр.Атырауской обл.- 75 км (метель, ограничение видимости).

Жамбылская область - 1 участок: «Алматы-Ташкент-Термез» км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) - 79 км (дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости).

Область Жетысу– 1 участок: «Ушарал-Достык» км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км (туман, ограничение видимости).

Западно-Казахстанская область – 1 участок: «Самара-Шымкент» км. 195-246, уч. гр.РФ-г.Уральск. – 51 км (в связи с ухудшением погодных условий в Российской Федерации).

На автодорогах республиканского значения задействовано 367 единиц техники и 652 человек.