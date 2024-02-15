На «дистанционку» перевели школьников Астаны

Общество, Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В управлении образования Астаны сообщили о переводе школьников на дистанционный формат обучения, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Согласно информации, в связи с ухудшением погодных условий 15 февраля учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Утром  сообщалось, что учащиеся первой смены 0-9 классов будут обучаться удаленно.

По данным синоптиков, на севере, востоке, в центре страны сохранится неустойчивый характер погоды, ожидается снег, на востоке страны сильный снег, метель.  На севере столбики термометров опустятся до 35 градусов ниже нуля. По республике прогнозируется усиление ветра, туман.
 

#погода #школа #ученики #мороз #вторая смена #дистанционка #первая смена

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