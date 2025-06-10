Фото: asu-edu.ru

Ученые Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева совместно с исследователями из Западно-Казахстанского университета им. Махамбета Утемисова и Ботанического сада Уральского отделения РАН обнаружили во время экспедиции на границе России и Казахстана новый для науки вид астрагала - растения, известного широким спектром лечебных свойств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Во время международной научно-исследовательской экспедиция "Индер-2025" ученые двух вузов обнаружили новый для науки вид широко известного своими лечебными свойствами растения - астрагала, который древние скифы называли "травой бессмертия". Этот вид оказался эндемичным для Индерского солянокупольного района, расположенного на границе России и Казахстана. Новый вид растения получил название астрагал Иванова в честь известного ботаника, руководителя научной школы геоботаники в Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова Всеволода Иванова", - сказали в пресс-службе астраханского вуза

Астрагал Иванова - полукустарничек с многолетними, ветвящимися побегами длиной 5-10 см и цветоносами длиной 5-8 см. Венчик цветков - кремового или светло-розового цвета. Плоды - полые внутри бобы, которые содержат около 25 семян.

Сейчас известно около 5 тыс. видов растений из рода астрагал, которые по своим свойствам близки к женьшеню. Астрагал укрепляет иммунную систему в борьбе с онкологией и заболеваниями сердца, обладает противовирусными свойствами, стимулируя выработку интерферона. Астрагалы способствуют запуску внутренних механизмов борьбы организма с простудой, гриппом, бронхитом, а препараты из астрагалов улучшают работу печени, снижают уровень сахара в крови, способствуют расширению кровеносных сосудов, что в свою очередь, приводит к снижению артериального давления.