СМИ сообщают об ужасающем нашествии насекомых на популярные курорты на Канарских островах

Фото: Kazpravda.kz

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых сотни насекомых кружат над сельской местностью, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«В четырех популярных испанских курортных городах было распространено предупреждение о необходимости сохранять спокойствие после нашествия саранчи на Канарские острова», — говорится в материале газеты Daily Mail.

Власти Лансароте, Тенерифе, Гран-Канарии и Фуэртевентуры настаивают на том, что гигантские насекомые не представляют опасности для населения, но предупреждают, что они могут угрожать урожаю. В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых сотни насекомых кружат над сельской местностью.

Саранча была предположительно занесена ветром из Западной Сахары после недавней теплой и влажной погоды.

