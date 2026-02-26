На Канарских островах нашествие саранчи

Айман Аманжолова
корреспондент

СМИ сообщают об ужасающем нашествии насекомых на популярные курорты на Канарских островах   

Фото: Kazpravda.kz

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых сотни насекомых кружат над сельской местностью, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«В четырех популярных испанских курортных городах было распространено предупреждение о необходимости сохранять спокойствие после нашествия саранчи на Канарские острова», — говорится в материале газеты Daily Mail.

Власти Лансароте, Тенерифе, Гран-Канарии и Фуэртевентуры настаивают на том, что гигантские насекомые не представляют опасности для населения, но предупреждают, что они могут угрожать урожаю. В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых сотни насекомых кружат над сельской местностью.

Саранча была предположительно занесена ветром из Западной Сахары после недавней теплой и влажной погоды.

Исландский институт естественной истории (IINH) в октябре прошлого года зафиксировал первый случай появления комаров на территории Исландии. Отмечалось, что на острове Кьос были обнаружены три комара — это стало первым случаем обнаружения таких насекомых в стране.

