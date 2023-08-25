На конгрессе в Астане поговорили про верховенство Конституции

Сегодня в Астане в гибридном формате состоялся I Конгресс Евразийской Ассоциации органов конституционного контроля на тему «Верховенство Конституции – основа государственного суверенитета, устойчивого развития, законности и правопорядка, защиты прав человека», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Конституционный суд Казахстана.

Фото: пресс-служба Конституционный суд Казахстана

Орган конституционного контроля Республики Казахстан с 2017 года председательствует в Евразийской Ассоциации органов конституционного контроля. Основной целью Ассоциации является продвижение общепризнанных конституционных ценностей, поддержание постоянного диалога и обмена опытом по вопросам обеспечения верховенства конституции стран – участников.

Конгресс, организованный Конституционным судом Казахстана, объединил конституционные суды – членов Евразийской Ассоциации органов конституционного контроля (Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Монголия, РФ, Таджикистан, Узбекистан). В работе Конгресса приняли участие судьи суда Евразийского экономического Союза, Уполномоченный по правам человека в РК, депутаты двух Палат Парламента РК, представители Генеральной прокуратуры РК, Министерства юстиции РК, Международной ассоциации, отечественных и зарубежных научных кругов.

С приветственным словом к участникам Конгресса обратились председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, председатель Комиссии по правам человека при президенте Игорь Рогов, депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин и депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева.

«Символично, что Конгресс, посвященный идее конституционализма, проводится в преддверии празднования 75-летия Всеобщей Декларации прав человека и Дня Конституции РК. Казахстан впервые отмечает этот день с обновленной Конституцией по результатам всенародного референдума, проведенного в июне прошлого года. Новая редакция Конституции Казахстана заложила необходимые правовые основы для дальнейшей модернизации общества и государства. Ключевым направлением конституционной реформы стало сокращение президентских полномочий и расширение влияния Парламента и участия граждан в процессах принятия решений, усиления потенциала правозащитных механизмов», - отметила Азимова.

Участники Конгресса обсудили вопросы верховенства Конституции, защиты прав человека, а также эффективность выполнения конституционного контроля в современных условиях. Конституция страны не только определяет основы организации государства, но и гарантирует обеспечение законности, оказывающей влияние на повседневную жизнь каждого гражданина.

Конституционным судом РК участникам I Конгресса был презентован очередной выпуск Вестника Евразийской Ассоциации «Конституционное правосудие». В издание включены статьи судей конституционных судов евразийского пространства, интересные решения по итогам конституционного производства, а также последние новости деятельности конституционных судов.