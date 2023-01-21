На "Кордае" КНБ пресек попытку провоза крупной партии ювелирных изделий

Фото пресс-службы КНБ РК

На автомобильном пункте "Кордай" в Жамбылской области пресечена попытка ввоза крупной партий ювелирных изделий, передает Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"В ходе пограничного контроля в салоне автомашины выявлены 8 дорожных сумок с ювелирными изделиями общим весом 275 килограмм. Ювелирные изделия переданы в территориальные подразделения КГД МФ для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

Указано, что задержаны двое граждан Казахстана.