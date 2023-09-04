На личный номер главы МЧС в WhatsApp могут теперь обратиться спасатели

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана открыл телефонный номер в мессенджере WhatsApp для личного состава, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

С 4 сентября 2023 года для личного состава министерства по чрезвычайным ситуациям в мессенджере WhatsApp открыт и работает прямой телефонный номер главы МЧС Сырыма Шарипханова.

«Сотрудники территориальных подразделений, подведомственных организаций МЧС, а также ветераны органов гражданской защиты могут направить информацию напрямую министру по номеру 8-747-651-75-88 с интересующим и проблемным вопросом, требующим оперативного и безотлагательного решения.

Вопрос должен быть сформулированным и понятным, излагающим суть проблемы. При отправке сообщения необходимо указать свои данные: ФИО и должность, регион», – пояснили в ведомстве.

 

#спасатели #МЧС #обращения #Шарипханов

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