На личный номер главы МЧС в WhatsApp могут теперь обратиться спасатели

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана открыл телефонный номер в мессенджере WhatsApp для личного состава, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

С 4 сентября 2023 года для личного состава министерства по чрезвычайным ситуациям в мессенджере WhatsApp открыт и работает прямой телефонный номер главы МЧС Сырыма Шарипханова.

«Сотрудники территориальных подразделений, подведомственных организаций МЧС, а также ветераны органов гражданской защиты могут направить информацию напрямую министру по номеру 8-747-651-75-88 с интересующим и проблемным вопросом, требующим оперативного и безотлагательного решения.

Вопрос должен быть сформулированным и понятным, излагающим суть проблемы. При отправке сообщения необходимо указать свои данные: ФИО и должность, регион», – пояснили в ведомстве.