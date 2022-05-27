На неделю Тараз превратился в центр высокой моды: как прошел девятый сезон Aspara Fashion Week

На неделю Тараз вновь превратился в центр высокой моды, встретив девятый сезон Aspara Fashion Week.

Взглянуть по-новому

В древности город славился многочисленными ремеслами, монетным двором, синевой куполов мавзолеев и мечетей. Через него пролегал основной маршрут Великого шелкового пути. Как когда-то давно, Тараз, расположенный на главной караванной дороге, имевшей огромное значение для всего мира, снова оказался точкой притяжения людей из разных стран. Сюда приехали модельеры и эксперты из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Нидерландов.

Великий шелковый путь имел жизненно важное значение для местного населения. Он не только в буквальном смысле кормил и одевал здешних жителей, давал возможность безбедно жить, развиваться. Благодаря ему происходил процесс обогащения культур всех народов, чьи интересы сталкивались на таразской земле. Именно этой идеей был вдохновлен местный дизайнер Айдархан Калиев, широко известный в модной индустрии на международном уровне, когда в начале 2017 года запустил проект Aspara Fashion Week. Ему хотелось, чтобы былая слава Тараза вернулась, и для этого он делает все, чтобы так и было.

Новый стиль, неофольклор, зас­тавляющий современных дизайнеров изучать свои корни, черпать идеи в далеком прошлом и взглянуть на одежду кочевников по-новому, стал объединяющим элементом для всех стран-участниц. Неделя моды стала платформой для обмена опытом между экспертами, дизайнерами, производителями в фэшн-индустрии. Проект дает его участникам не только статус, но и возможность продвижения идей, реализации авторских изделий на казах­станских, центрально-азиатских и европейских шоурумах и прямой работы с покупателями.

И вот уже в девятый раз законодатели моды показали свои свежие решения и вновь доказали, что все новое – это хорошо забытое старое. Именно об этом шла речь на меж­дународной научно-прак­тической конференции «Қазақтың ұлттық киімі және әлемдік көзқарас», где в онлайн- и офлайн-режимах были заслушаны более 30 докладов, подготовленных этническими казахами, проживающими в России, Кувейте, Турции, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Швеции, Венг­рии, Китае, Монголии, Узбекистане и Кыргызстане.

– Мы бережно и трепетно относимся к древним традициям костюма кочевников. Однако наряду с тем, чтобы использовать его в качестве источника вдохновения дизайнерами, причем не только отечественными, но и зарубежными, необходимо больше популяризировать костюм, превратить в предмет гордости и показать его прак­тичность с точки зрения современного образа жизни. Тема дос­таточно актуальна, поскольку национальный костюм менялся в различные эпохи. Он меняется и сейчас, ведь мода не стоит на месте.

Ежегодно в мировом сообществе проходят два сезона фэшн-недель. И с каждым разом дизайнерами предлагаются все более совершенные технологии, демонстрируются новые ткани, становится лучше и практичнее швейная фурнитура. Как сказал Айдархан Калиев, нацио­нальная одежда в стиле неофольклор, пропитанная духом современности, безусловно, тоже будет меняться в соответствии с новыми веяниями, но при этом сохранять свою традиционность.

– Такая одежда должна сочетать в себе и философию кочевнической культуры, и европейскую прак­тичность. Несомненно, ввиду своей оригинальнос­ти она будет востребована в определенном кругу потребителей. Одеж­да неофольклор должна проектироваться в ассортименте с учетом региональных и возрастных особенностей. Этого требует динамичный и конкурентный рынок. Именно поэтому родилась мысль объединить специалистов, проектирующих одежду, и иностранных экспертов, кому небезразлично дальнейшее развитие народного костюма.

В ходе конференции участники обсудили, насколько высоко ценят модные эксперты одежду в этническом стиле, как могли бы выглядеть национальные наряды стильно и современно, показали, как известные модницы внедряют их в свой гардероб.

Затем прошли лекции и мас­тер-классы от ведущих модных экспертов и состоялся II Национальный конкурс дизайнеров одежды в стиле неофольклор среди учащихся колледжей Казах­стана, который показал довольно высокий уровень начинающих модельеров. Участники из 45 колледжей республики представили коллекции из 5 моделей. Многие черпали вдохновение в классическом казахском костюме, некоторые отошли от него и искали идеи в другой этнической одеж­де, смешивая традиционные элементы с современными. Лучшей, по мнению жюри, признана студентка Таразского колледжа модельного искусства и бизнеса «Аспара» Милана Уварова, завоевавшая Гран-при конкурса. Первого места удостоена шымкентский начинающий дизайнер Ардак Жайшыбек из Колледжа легкой промышленности и бизнеса. На втором месте – Анель Махамбетова, представлявшая Алматинский колледж моды и дизайна. Диплом третьей степени получила еще одна учащаяся Шымкентского колледжа легкой промышленности и бизнеса Айгерим Досова. Ряд конкурсанток отмечен в различных номинациях. Кроме того, победительница Милана Уварова, алматинка Анель Махамбетова и Камила Батбаева из столицы получили шанс принять участие в неделях мод за рубежом. Как видно, Aspara Fashion Week служит хорошим трамплином для начинающих дизайнеров, несколько лет назад о такой возможности можно было только мечтать, отметил Айдархан Калиев.

Шоу продолжается

Между тем на подиуме, размещенном в историко-культурном комплексе «Древний Тараз», отечественные и зарубежные дизайнеры продемонстрировали свои новые идеи на предстоящие осень и зиму. Зрители смогли увидеть 35 коллекций от ведущих отечественных и зарубежных дизайнеров.

К примеру, алматинским брендом Latuha были представлены яркие модели верхней одежды, включая вязаные, в сочетании с головными уборами и сумками. Цветные зигзаги, ромбы, квадраты и прочая «геометрия», украсившая одежду, придали ей оригинальный вид.

Столичный дизайнер Анастасия Романова продемонстрировала публике роскошные свадебные и вечерние наряды в национальном стиле. Легкие ткани, светлые тона, традиционные головные уборы, украшенные бусами и камнями, придают образам неповторимость и даже некую сказочность. В то же время все модели выглядят современно.

Еще один дизайнер из Нур-Султана Дана Ашимова на сей раз привезла коллекцию из войлока – материала, считающегося традиционным казахским. Объединяющим элементом в коллекции послужил орнамент қошқар мүйіз (бараний рог), широко использующийся и в дизайне, и в архитектуре, и в одежде. Его можно увидеть на головном уборе, поясе, юбке, лифе изделия...

– Яркие представители бохо, стиля кочевых народов, который покорил весь мир своим удобством и свободой, – это наши бабушки. Именно они предпочитали носить комфортные, не облегаю­щие платья, идеально подходящие для работы по дому, труда в поле и так далее. Моя коллекция базируется на этих мотивах с использованием штапеля, – сказала столичный дизайнер Алия Сагди, отметившая, что Aspara Fashion Week – уникальный проект, который дает возможность проявить себя и начинающим, и опытным дизайнерам и моделям.

Уроженка Жезказгана Бибаят Усенова активно занимается созданием новых моделей одежды только последние 10 лет, выйдя на заслуженный отдых. Прежде даже не думала, что когда-нибудь судьба приведет ее в эту сферу деятельности. Недавно она побывала на Неделе моды в Париже, теперь пригласили в Тараз.

– Сначала многие не верили, что в таком возрасте можно пробовать себя в новом деле, – призналась дизайнер. – Но сегодня я стала для них примером. Меня заметили благодаря социальным сетям и пригласили принять участие в показе. Я с удовольствием согласилась. Для женщин старшего возраста изготавливаю одежду в этническом стиле, совмещающую в себе элементы современного и народного кос­тюмов.

В свою очередь костанайский модельер Тоты Шекимова привезла коллекцию для молодого поколения «Ерке қыз». Модели выглядят очень благородно и богато. Эффект достигнут благодаря использованным материалам – итальянскому велюру в сочетании с мехом. Особенностью коллекции являются стильные брючные костюмы и жилеты, которые могут носить современные молодые девушки. Традиционный орнамент қошқар мүйіз и здесь нашел свое достойное место.

– Я неоднократно бывала в Нур-Султане и Алматы, но в Тараз приехала впервые. Мне очень понравилось, что на лекциях и мастер-классах было много студентов, а также приг­лашенных экспертов, в том чис­ле иностранных. Молодежь осталась довольной, для них это огромная мотивация, пример для подражания и цель, к которой нужно стремиться, – подчеркнула менеджер Союза дизайнеров Кыргызской Республики Нуриля Бараканова.

По ее словам, в связи с глобализацией сегодня люди во всем мире носят одну и ту же одеж­ду. Именно об этом шла речь и во время лекции дизайнера Рафа Сардарова из России.

– Люди привыкли носить худи и спортивные костюмы, которые везде одинаковы. Но если мы вернемся к своим истокам и посмотрим на наш народный костюм, будь то казахский, узбекский, кыргызский и так далее, то увидим уникальные элементы, которые мог­ли бы украсить современную одеж­ду и выделить ее владельцев на общем фоне, – поделилась мыс­лями гостья из соседнего государства.

Законодатели моды Кыргызстана привезли 4 коллекции. В первый день свои модели продемонстрировала художник по кос­тюмам трех народных театров КР Зухра Мукамбетова, работаю­щая в сфере дизайна одежды уже более 35 лет.

Затем порадовала своими моделями заслуженный деятель культуры КР Татьяна Воротникова. Она известна не только в своей стране, но и за рубежом тем, что сохраняет традиционный кыргызский костюм и в то же время проводит эксперименты по смешению стилей. Ею изготовлены очень разнообразные по крою и смелые по цветовому решению платья.

Алия Калиева представила коллекцию женской одежды в спокойных тонах, рассчитанную на современную городскую молодежь. В моделях преобладают белый, серый, темно-синий и черный цвета, которые объединяет ненавязчивый, но все же заметный оранжевый. К некоторым прилагается головной убор, форма которого заимствована у кочевников. В основном это кос­тюмы с шортами и брюками, но есть и платья, особенностью которых являются сверхдлинные рукава.

Запомнился зрителям и бренд Uulman, который создали мать и дочь – Инискан Турганказиева и Асель Абдыкадырова. Коллекция создана из войлока и шелка. Модели, среди которых платья и брючные костюмы, интересны техникой окрашивания последнего.

Заключительным аккордом трехдневного показа стала новая коллекция инициатора и главного организатора этого масштабного проекта Айдархана Калиева. На сей раз таразский дизайнер остановился на бордовом цвете. Орнаментированные и стеганые модели имеют благородный вид и могут быть незаменимыми в холодную погоду. Несмотря на присутствие модерна, жилеты, длинные юбки и формы, напоминающие чапаны, невольно ассоциируются с традиционным казахским костюмом.

Изюминкой этого сезона стало участие в нем моделей в возрас­те 63–84 лет. Все они являются членами столичного клуба активного долголетия.

– Когда я узнал, что в Нур-Султане есть такой клуб, и его участницы страстно желают выступить на подиуме, а для одной из них – женщины 84 лет – это давняя мечта, решил, что на самом деле можно устроить сюрприз и для нее, и для зрителей, – поделился воспоминаниями Айдархан Калиев.

По словам организаторов, главная идея заключается в возвышении женского начала, ведь женщины хотят выглядеть красиво в любом возрасте. Это первый опыт, который может оказаться полезным в будущем для других недель мод, в частности в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. В свою очередь гости выразили уверенность в том, что участие в показе возрастных моделей – это, безусловно, хорошее событие, которое открывает новую нишу для творчества дизайнеров и более близкого диалога культур.

Еще два дня участники Недели моды провели в онлайн-режиме. На YouTube-канале и в социальных сетях Aspara Fashion Week зрители смогли увидеть коллекции, представленные дизайнерами из 15 стран Европы и Азии.

Неделя моды также подарила возможность продемонстрировать свои таланты местным ремесленникам и рукодельницам. На протяжении нескольких дней проходила выставка-ярмарка хэнд-мейда. Среди представленных изделий можно было увидеть этническую одежду, вязаные головные уборы, нацио­нальную деревянную посуду, сувениры и многое другое.

Знание своей культуры и умелая ее интеграция в современный стиль – признак высшего мастерства, считает Айдар­хан Калиев. Aspara Fashion Week как раз ставит перед собой задачу вдохновить идеями народных мотивов, привлечь внимание к традициям казахского национального костюма.