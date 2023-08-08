На одном из строительных объектов Талдыкоргана погибли двое рабочих 1994 и 1999 годов рождения.

Общество
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Диана Калдыбек

Трагедия произошла 5 августа. При возведении жилого дома в шестом микрорайоне города рабочие с большой высоты упали в лифтовой блок.

Первыми об этом рассказали местные жители. Информацию подтвердили в департаменте полиции области, сообщив, что по факту смерти двух человек на строительном объекте возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». Расследование ведут сотрудники городской полиции, дело находится на особом контроле прокуратуры, уточняют в ДП. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, иная информация разглашению не подлежит.

Одному из погибших в июле исполнилось 24 года, с горечью рассказывают его родные. А в начале июня у Шынгыса Ергешбаева родился сын. Сам молодой мужчина жил в городе Текели. Старший из четверых детей в своей семье, находящейся в довольно трудном материальном положении, на данный момент он был единственным кормильцем. Мужчина подрабатывал в разных местах, а совсем недавно устроился арматурщиком на стройку в Талдыкоргане. Никакого трудового договора у погибшего с компанией не имеется, а потому убитые горем родные переживают за объективность расследования и считают, что этой трагедии и вовсе можно было избежать, если бы на объекте соблюдались нормы безопасности.

В тот роковой день, делятся они известными им подробностями, Шынгыс со вторым рабочим стояли на незакрепленной доске. Из-за перевеса с одной стороны, когда туда встал еще человек, двое молодых мужчин упали в шахту лифта с высоты шестого этажа. На место прибыла скорая помощь, пострадавших доставили в реанимацию, однако они скончались в тот же день.

#Талдыкорган #происшествия #рабочие #стройка #трагедия

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