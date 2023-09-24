На помощь заблудившимся в Алатау подросткам пришли спасатели

Фото: МЧС республики

Вчера вечером в МЧС поступило сообщение от двух 16-летних подростков о том, что они потерялись в горах Заилийского Алатау. На поиски отправилась оперативная группа спасателей.

«К счастью, связь с пострадавшими была, подростки смогли укрыться в одной из горных хижин, предназначенной для спасения туристов, в районе пика Кумбель. Спасатели дошли до подростков в 3:38 часов. Так как в горах было много снега, одежда у юношей промокла. Спасатели дали им теплые носки, высушили одежду и в 5:20 часов приступили к спуску», – сообщили в МЧС республики.

Выяснилось, что юные туристы пошли по маршруту Кок-Жайляу- Три брата - Кумбель и оттуда уже начали спуск в ущелье Горельник. Но не рассчитали время. Когда световой день закончился, они решили сократить дорогу и потерялись.

«Подростки приняли правильное решение: сразу же позвонили спасателям и укрылись в специальном горном домике», – отметили спасатели напомнили, что при выходе на горный маршрут нужно рассчитывать время возвращения, большую часть маршрута проходить в дневное время суток.