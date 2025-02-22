На повестке –законопроекты по вопросам культуры и образования

В первом чтении палате предлагается обсудить инициированные депутатами Парламента поправки по вопросам культуры и образования. Законопроектом предлагается, в частности, ввести проект AQYLMAN для стимулирования школьников к участию в образовательных и культурных инициативах. Предусматриваются также нормы по осуществлению единовременной выплаты победителям и призерам международных конкурсов научных проектов, а также педагогам, подготовившим их. В целях повышения качества образования вводятся нормы о ранжировании организаций высшего и послевузовского образования.

Кроме того, предлагается освободить от обязательной отработки лиц, обучавшихся за счет государственного заказа, если они являются получателями государственного пособия и воспитывают ребенка с инвалидностью либо осуществляли уход за лицом с инвалидностью I группы. Имеется также норма об отсрочке по отработке на период обучения лицам, поступившим и завершившим обучение в резидентуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре в зарубежных организациях образования. Депутатский законопроект содержит также меры, направленные на развитие отечественной литературы, поддержку библиотечного фонда и изменения в сфере ономастики.

В работу также будет принят новый законопроект по вопросам реформирования дорожной отрасли.