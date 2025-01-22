На приеме у врача

Первая в стране самостоя­тельная медицинская служба, которая оказывает помощь пациентам с аутоиммунными ревматическими заболеваниями, появилась в 2008 году по инициативе профессора Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова Райхан Баймухамедовой. По словам директора городского Ревматологического центра Анаркул Кулембаевой, основанием для создания лечебного учреждения стало увеличение числа больных с ревматологической патологией.

Сегодня Ревматологический центр имеет важное значение для повышения качества жизни горожан, здесь предоставляют специализированную медицинскую помощь. В центре есть возможности для ранней диагнос­тики и лечения ревматических аутоиммунных заболеваний. Они требуют специализированного подхода, который часто недоступен в обычных медучреждениях. В центре ведется амбулаторный прием, а также имеется круглосуточный и дневной стационары.

– Свою роль в увеличении аутоиммунных заболеваний сыграл и перенесенный пациентами COVID-19, – рассказывает Анаркул Кулембаева. – Если раньше к нам в день за амбулаторной помощью обращались в среднем 70–80 человек, то сегодня мы ежедневно принимаем не менее 120 пациентов, а иногда и больше. Запись идет на месяц вперед. Но будем помнить, что с внедрением современных методов диагностики улучшилась ранняя выявляемость заболеваний, и это, конечно, тоже отразилось на статданных, – говорит руководитель центра.

Имеет значение совершенствование лабораторно-диагнос­тических методов, лаборатория центра недавно прошла международную аккредитацию. В медучреж­дении применяется такой высокочувствительный метод, как непрямая реакция иммуннофлуоресценции, помогающая выявлять маркеры заболевания на ранних стадиях. На данное обследование по определенному коду пациента может направить терапевт любого региона, и оно будет бесплатным. Государство по линии ОСМС обеспечивает доступность лекарственных средств. Приобретение дорогостоя­щих препаратов финансирует­ся за счет местного бюджета.

В центре имеется также возможность для инструментального исследования. Здесь проводится рентгеноденситометрия, определяющая плотность кости, степень остеопороза. Есть ультра­звуковая диагностика. В прак­тику внедрены генно-инженерные биологические препараты, которые существенно улучшили качество жизни больных с аутоиммунными ревматическими заболеваниями. Таким образом, каждый пациент, имеющий направление из прикрепленной поликлиники, имеет право на бесплатную диагностику и лечение.

К слову, каждый вторник в центре проходит день консилиума, на который приходят сложные пациенты, и врачи коллегиально принимают решения о предстоящем лечении. На базе центра базируется кафед­ра ревматологии КазНМУ им. С. Асфендиярова, и пациентов консультируют ее профессора и преподаватели.

Марал Ногаева – профессор кафедры ревматологии университета. По ее словам, результаты науч­но-исследовательской работы внедряются в практическое здравоохранение, разрабатывают­ся клинические протоколы, внед­рены инновационные методы лечения генно-инженерными биологическими препаратами.

Если же говорить в целом, то этиология аутоиммунных заболеваний полностью не изучена. Но достоверно известно, что их развитие связано с перенесенными вирусными и бактериальными заболеваниями, генетичес­кой предрасположенностью, метаболическими и эндокринными нарушениями, воздействием токсинов, загрязнением окружающей среды. Имеют место быть и психологические факторы, гормональная перестройка в организме женщин при достижении определенного возраста, нарушение минерального обмена, когда развивается остеопороз.

Примерно в 60% случаев пациенты страдают от недостатка витамина D, который влияет на обмен веществ и вырабатывается с помощью солнечного света. За последние 10 лет такие заболевания, как системная красная волчанка, ревматические заболевания, увеличились почти в два раза.

– Красной волчанкой в 70 процентах случаев заболевают молодые женщины – с частотой 9⁄1 в сравнении с мужчинами, – поясняет Анаркул Кулембаева. – А сложность в том, что это женщины детородного возрас­та, к тому же болезнь может привести к инвалидизации. К счастью, наука не стоит на мес­те, и есть случаи, когда страдающие системной красной волчанкой женщины благодаря своевременной диагностике и лечению добились длительной ремиссии и испытали счастье материнства. На состояние организма негативно влияет современный ритм жизни, когда все заняты учебой, работой, люди все меньше находятся на природе, ведут малоподвижный образ жизни, в питании преоб­ладает фаст-фуд, газированные напитки и сахар.

Руководитель центра проинформировала, что по их инициа­тиве проходят зимние и летние школы ревматологов, куда приезжают врачи со всей республики. Сейчас необходимо повышать знания медиков именно первичного звена, поликлиник: не только узких специалистов, но и врачей общей практики, терапевтов. В этой работе самое главное – не пропустить болезнь. В итоге приглашенные лекторы из разных стран делятся своими знаниями и практическим опытом. Отрадно, что в последние годы выравнивается ситуация с дефицитом врачей-ревматологов. А ведь эта специализация требует от специалистов комплексных знаний.

На вопрос о мерах профилактики Анаркул Кулембаева отвечает, что не стоит недооценивать хороший отдых и сон.

– Во время сна вырабатывают­ся гормоны, восстанавливающие организм, что оказывает на него оздоровительное действие, – рассуждает она. – Самый продуктивный сон – с десяти вечера до шести утра. Но мало кто соб­людает такой режим. Второй момент – это правильное питание. Ведь сегодня у нас в рационе преобладают мучные изделия, сахаросодержащие продукты. И, наконец, здоровый образ жизни, движение, хотя бы систематичес­кая ходьба. Если наладить эти три вещи, будут определенные результаты. Крайне важно проводить санацию хронических очагов инфекции (тонзиллиты, кариозные зубы), избегать переохлаждений, излишней инсоляции. При появлении кожных проявлений (сыпи, особенно на лице), болей в суставах, при обнаружении нарушений в крови следует своевременно обращаться к врачам в поликлиниках, которые при необходимости могут направить уже на осмотр к ревматологу.

Напомним, по данным ВОЗ, заболеваниями позвоночника и суставов страдают более 4% населения земного шара. С ревматическими заболеваниями связаны 10% инвалидизации и 30% случаев временной нетрудоспособности. В Казахстане по итогам 2023 года зарегистрировано более 400 тыс. пациентов с болезнями костно-мышечной системы и сис­темных заболеваний соединительной ткани. Это на 9% больше, чем в 2022-м. Более того, с каждым годом болезнь молодеет. Все эти факторы говорят о необходимости научного всестороннего подхода к решению данной проблемы.