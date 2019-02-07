Экономика
На производственных активах KMG International в Румынии по итогам 2018 года установлены новые операционные рекорды
Согласно данным управленческой отчетности, в 2018 году КМGI зарегистрировала положительные операционные и финансовые результаты. Таким образом, операционная прибыль (EBITDA) Группы по неаудированным данным управленческой отчетности, достигла 249,7 млн долл. США, показатель чистой прибыли составил 86 млн долл. США, сообщает пресс-служба компании.

НПЗ "Petromidia" - крупнейший актив Группы и одно из самых технологически продвинутых нефтеперерабатывающих предприятий в Черноморском регионе - достиг по итогам 2018 года новых максимальных показателей операционной эффективности. Общее количество сырья, переработанного в 2018 году на НПЗ "Petromidia", составило 5,9 млн тонн, что на 1 млн тонн выше запланированного объема и является самым высоким уровнем переработки за всю 40-летнюю историю работы завода.



Существенный рост показали объемы продаж в Ритейле. Оптовые и розничные продажи по внутренним и внешним каналам составили за отчетный период 3,35 млн тонн, что на 59 тыс. тонн больше чем в 2017 году, и на 1,25 млн тонн выше показателя 2012 года.

Новых рекордных показателей достигли объемы продаж нефти с третьими сторонами. Экспорт сырья и нефтепродуктов, переваленных по трейдинговым каналам, составил 14,9 млн тонн, что на 2,7 млн тонн больше, чем результат 2017 года, а также на 10,3 млн тонн выше показателей 2012 года.

"В 2018 году операционная деятельность KMG International реализована в полном соответствии с намеченными планами и утвержденной в начале 2018 года Стратегией Группы. По всем основным производственным показателям минувший год стал лучшим за более 10 лет владения АО "НК "КазМунайГаз" компанией KMGI. В среднесрочном периоде мы ставим себе задачу увеличить показатель чистой прибыли в два раза, продолжить реализацию стратегии АО "НК "КазМунайГаз" по расширению присутствия на международном рынке и, как следствие, увеличению акционерной стоимости всей Группы КМГ", - отметил генеральный директор "KMG International" ЖанатТусупбеков.

В 2019 году KMGI намерена приступить к реализации проектов по строительству ТЭЦ на НПЗ "Petromidia", а также расширению розничной сети АЗС на основном рынке присутствия в Румынии. Как ожидается, данные инфраструктурные проекты, нацеленные на повышение финансовой устойчивости и рентабельности Группы, будут реализованы в рамках Казахстанско-Румынского фонда.

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