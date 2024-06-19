На пути к мечте

Отбасы банк организовал в Аксу форум с говорящим названием – «Арманға жол». Здесь, в моногороде, живут и трудятся энергетики и металлурги. Все они - сотрудники Eurasian Resources Group (ERG). Не секрет, что для них, как и для многих казахстанцев, собственное жилье является заветной мечтой. Сегодня Отбасы банк вновь продемонстрировал, что сделать ее реальностью возможно. И откладывать исполненение «на потом» совсем не обязательно.

Фото: пресс-служба Eurasian Resources Group (ERG)

Поддержка тех, кто работает на будущее страны

Форум Отбасы банка и организованная работа выездной консультации по вопросам приобретения жилья вызвал неподдельный интерес энергетиков, металлургов и ремонтников промышленных предприятий - АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», Аксуского ферросплавного завода АО «ТНК «Казхром» и ТОО «ERG Service».

«Сегодня приехали к людям, занятым на сложных производствах. От них во многом зависит экономика нашей страны. Важно поддержать их, особенно в вопросе обеспечения жильем. Мы рассказали им о наших новых жилищных программах «Отау», «Наурыз», о проекте «Нацфонд - детям» и возможностях образовательного депозита «Aкыл», – говорит заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов.

Отбасы банк более пяти лет тесно сотрудничает с предприятиями группы ERG. Более 600 работников энергетической и металлургической отраслей по всей стране благодаря такому тандему обзавелись квадратными метрами. Начиналось все с арендно-накопительного направления, когда группа ERG строила дома и предоставляла квартиры работникам в аренду. Такой механизм удобен тем, что люди заселяются в свое будущее жилье и параллельно накапливают средства для первоначального взноса на депозите в Отбасы банка. Когда необходимая сумма собрана, они получают очень доступный кредит на недостающую сумму.

«Сегодня мы пошли дальше и начали применять кредитный механизм, потому что потребности в жилье у всех большие. И мы совместно с акиматами Павлодарской, Актюбинской, Костанайской областей для предприятий ERG открыли кредитные программы, где первоначальный взнос составляет 10%, а ставка по кредиту - 5% (ГЭСВ от 5,2% до 5,3%). И при этом люди могут купить жилье в новом жилом комплексе или на вторичном рынке. И это направление себя тоже хорошо зарекомендовало», – подчеркивает Нурлан Акшанов.

Данная программа финансируется из нескольких источников. Что касается Павлодарской области, то группа ERG выделила 300 млн тенге. Не осталось в стороне и государство: акимат Павлодарской области направил еще 300 млн тенге. Отбасы Банк инвестировал 300 млн тенге. Таким образом общий бюджет программы составляет 900 млн тенге, что позволит обеспечить жильем 52 семьи из моногорода Аксу.

Участниками программы могут стать сотрудники предприятий, не имеющие собственного жилья. Максимальная сумма займа составляет 17 млн тенге. В случае, если стоимость выбранной квартиры превышает данную сумму, покупатели могут внести недостающую сумму из собственных средств или за счет излишков пенсионных накоплений.

Возможности для каждого

Сегодня и убеленные сединами опытные производственники, и молодые специалисты консультируются по поводу приобретения жилья с помощью программ Отбасы банка. Тем более информацию организаторы форума предоставляют открыто, компетентно и даже креативно.

«Мне 26 лет, я родился в городе Аксу, отучился на инженера, чтобы работать в АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» На предприятии я тружусь пять лет. Уже мечтаю о собственной квартире, такой, чтобы с перспективой на будущее. Слышал, что для сотрудников ERG есть льготная программа. Хочу узнать об этом подробнее на форуме Отбасы банка. Надеюсь, что все получится», – говорит Талгат Идрисов, ожидающий свою очередь к консультантам.

Как именно можно решить квартирный вопрос с помощью Отбасы банка, на форуме рассказали его представители. Один из инструментов – программа «Отау». Она рассчитана на 7 лет. Сумма первоначального взноса составляет 20%, при этом важно, что заранее нужно открыть депозит в банке и начать копить. Ведь по условиям программы, срок накопления на депозите должен быть не менее 18 месяцев. Ставка ипотечного кредита – всего 9% (ГЭСВ от 9,2% до 11,8%) с последующим снижением до 5 % годовых (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%). Срок выплаты - 19 лет. В регионах максимальная сумма займа составляет 18 млн тенге.

Эта программа особо заинтересует работающую молодежь. К тому же призвана дополнительно укрепить уже сложившуюся в обществе культуру жилищных сбережений. Ведь это в конечном итоге помогает бережливым вкладчикам получать займы по низким ставкам.

Доступности условий радуется инженер по ремонту насосов Данияр Токсанбаев.

«Я хочу создать свою семью, и для меня важно, чтобы была новая квартира, чтобы все получилось. Условия более выгодные стали, поэтому сейчас хочу счет открыть. Это же одно из наших главных желаний: иметь свое, а не платить кому-то за аренду. Поэтому думаю воспользоваться предложением Отбасы банка», – рассуждает мужчина.

Юным казахстанцам государство помогает копить на жилье, образование благодаря выплатам из Национального фонда. По достижению молодыми гражданами совершеннолетия эти средства можно направить на образование. Или выбрать жилищный депозит. В любом случае это – вклад в будущее.

Много жизненных историй прозвучало на форуме «Арманға жол». На каждый вопрос от работников АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», Аксуского завода ферросплавов и ERG Service специалисты Отбасы банка давали компетентные ответы. Они пояснили, что обратиться за консультацией можно разными и доступными способами, включая видеозвонки из дома.

Отбасы банк растет и развивается вместе со своими вкладчиками. На самом деле не так важно, в какой сфере трудится человек, мечтающий о собственном жилье. В среднем 218 семей казахстанцев ежедневно отмечают новоселье благодаря своим жилищно-строительным сбережениям и программам банка. Эти цифры говорят сами за себя.