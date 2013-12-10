На рекордных скоростях

Расстояние в 5 934 км контейнерный поезд преодолел за 6,2 суток со средней скоростью движения 957 км в сутки. Казахстанскую часть маршрута протяженностью 2 935 км поезд преодолел за 2,7 суток с рекордной скоростью движения 1 061 км в сутки.

На сегодня АО «KTZ Express» в тесном взаимодействии с группой компаний и структурами АО «НК «КТЖ» предлагается качественно новый логистический сервис предсказуемой доставки товаров точно в срок. Это создает возможность организации цепей поставок как отечественным, так и международным потребителям транспортно-логистических услуг. В перспективе планируется увеличить частоту отправки контейнерного поезда до двух раз в неделю. В планах следующего года – запуск еще двух контейнерных поездов сообщением Сиань – Центральная Азия, Сиянь – Европа.

Роман КОСТРОВ