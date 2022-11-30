На сохранение пород собак тазы и тобет выделят 1,4 млрд тенге

Мажилис , Общество
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил поправки в законодательство по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отметил депутат Мажилиса Амирхан Рахимжанов, законопроект разработан в целях сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет.

«Тазы и тобет – исконно казахские породы собак, являются национальной гордостью, национальным достоянием казахского народа, его культурно-исторической ценностью. Эти породы связаны с нашей историей, а их происхождение уходит корнями в глубь веков», - отметил он.

Было отмечено, что сохранение казахских пород собак требует широких правовых и организационных подходов, позволяющих повысить эффективность государственного регулирования сферы защиты и развития казахских пород собак, поскольку на сегодняшний день существует тенденция не просто ухудшения генофонда казахских пород собак, но и угроза их полного исчезновения во многих регионах страны. Основными причинами неблагополучной ситуации с казахскими породами собак признаны отсутствие научных исследований по оценке состояния генофонда казахских пород собак, составления их генетического профиля, а также отсутствие государственной поддержки.

Для решения данных проблемных вопросов, законопроектом устанавливаются правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, закрепляется компетенция уполномоченного органа.

Проектом закона закрепляются основные принципы государственного управления в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак: обеспечение сохранения казахских пород собак и защита чистопородности казахских пород собак.

В систему обеспечения сохранения и воспроизводства казахских пород собак войдут уполномоченный орган, включая его ведомства с территориальными подразделениями, а также Национальный центр казахских пород собак;

«Важная роль отведена Национальному центру казахских пород собак при специализированной организации уполномоченного органа, который будет создан в целях сохранения и воспроизводства казахских пород собак. К основным компетенциям центра отнесены вопросы ведения единой родословной книги, разработки стандартов казахских пород собак и другие задачи», - пояснил Рахимжанов.

Кроме того, законопроект определяет понятия кинологической деятельности, свидетельства о происхождении собаки казахской породы, единой родословной книги, стандарта казахских пород собак и национальной охоты.

Государственная поддержка будет осуществляться путем финансирования деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, в том числе Национального центра. Общественные объединения, работающие в этой сфере, получат государственный социальный заказ на продвижение деятельности в данном направлении.

Также, проектом закона предусмотрена норма по научным исследованиям в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, которые будут осуществляться научными организациями Республики Казахстан.

«Научные организации совместно с уполномоченным органом, Национальным центром, а также общественными объединениями, осуществляющими кинологическую деятельность, осуществляют разработку государственных научно-технических программ в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак», - отметил депутат.

Для реализации норм законопроекта потребуется 1,4 млрд. тенге. Данная сумма поддержана 18 октября 2022 года на заседании Республиканской бюджетной комиссии.

Социально-экономические последствия законопроекта - повышение эффективности государственного регулирования деятельности субъектов в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет, создание правовой основы для принятия мер, направленных на сохранение, развитие и восстановление генофонда казахских пород собак тазы и тобет.

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