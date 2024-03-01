На стартах «Жұлдызай»

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Дмитрий Норкин

Впервые в рамках единственных в стране Национальных инклюзивных игр «Жұлдызай» особенные дети приняли участие в соревнованиях по зимним видам спорта.

фото организаторов мероприятия

Игры проводятся в Казахстане уже девятый год, и в их программу включены настольный теннис, легкая атлетика, мини-футбол, а также такие традиционные национальные виды спорта, как бестас, асық ату и тоғызқұмалақ.

В этот раз не имеющие аналогов зимние соревнования проходили в Кокшетау, объединив 150 детей и подростков из шести регионов респуб­лики. Юные спортсмены от 10 до 16 лет выступали в старшей и младшей группах, испытав свои силы на дистанциях 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500 метров, также состоя­лась общекомандная эстафета 4 х 500 м.

– На играх сопровождаю свою дочь, с которой мы приехали из Уральска. Я в восторге от этой поездки! Участники смогли показать все свои способности, а моя Катя, которая учится в 8-м классе, заняла третье и четвертое места и была награждена медалями. Другие ребята из нашей школы тоже уехали с победой, завоевав два кубка. Хочу выразить огромную благодарность нашим тренерам и организаторам за проведение турнира для особенных детей, – поделилась впечатлениями Светлана Пускарева, мама одной из участниц.

Основной целью мероприятия яв­ляется повышение мотивации у детей и подростков с особыми образовательными потребностями к занятиям зимними видами спорта и развитие лыжного параспорта в стране. Генеральным партнером игр является строительный холдинг BI Group.

Примечательно, что первые зимние соревнования проходят в год 20-летнего юбилея корпоративного фонда «Жұлдызай», который за время своей деятельности помог в медицинской реабилитации свыше 14 тыс. детей и реализовал другие социальные, творческие, медицинские и спортивные проекты.

#дети #соревнования #Жұлдызай #зимние виды спорта

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