Общество
На строительстве детских площадок в Байконыре выявлен серьезный недострой
Марьяна Касимова, Кызылординская область

Дети обойдутся?

– Инженер одной из городских организаций, будучи ответственным за выполнение государственного контракта по ремонту спортплощадок, расположенных на территориях общеобразовательных школ города Байконыра, с целью хищения денежных средств не выполнил предусмотренные сметной документацией работы с использованием щебня, битумной пропитки и бетонной смеси, – рассказали в прокуратуре комплекса «Байконур». – В то же время ложные сведения об их выполнении он указал в отчетной документации.

В результате данных действий администрации города причинен материальный ущерб примерно в 750 тыс. тенге.

– В свою очередь сотрудник государственного казенного учреждения «Инженерные работы», проверяющий выполнение работ, не выявил нарушения, согласовал и подписал представленные документы, – отметили в прокуратуре.

Правоохранительные органы на комплексе «Байконур» завели и расследовали дело о мошенничестве, совершенном лицом с использованием свое­го служебного положения, а также об использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы.

– Обвиняемые в преступлениях являются гражданами Казахстана, и уголовные дела в отношении них прокурором комплекса направлены в казахстанские правоохранительные органы для дальнейшего уголовного преследования, – пояснили в надзорном органе.

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