Премьерный спектакль «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина открыл 49-й творческий сезон областного русского музыкально-драматического театра. Театральная версия полюбившегося зрителям фильма, вышедшего в далеком 1984 году, собрала в день премье­ры аншлаг.

Незамысловатая, но трогательная история о простых людях, их чувствах, любви и верности ожила на сцене в режиссерском прочтении Ольги Луцивы. Спектакль получился теплым, пронизанным добрым юмором, наполненным особенной атмо­сферой, присущей деревенской жизни.

Да, спектакль во многом напоминал известный фильм: легко угадывались знакомые сцены, интонации, а порой и костюмы некоторых героев. Но именно живое театральное исполнение, прекрасная актерская игра и тонко добавленные в канву новые штрихи придали постановке собственное звучание. Актерскому ансамблю удалось главное – не просто воплотить знакомые образы, а наполнить их индивидуальностью, глубиной и живыми эмоциями.

В роли главного героя Василия Кузякина – простого, добродушного сельчанина – блистал Андрей Красноштанов. Ему удалось убедительно показать человека, который неожиданно для себя оказывается в водовороте чувств, вызывая у зрителей и улыбку, и сочувствие.

Актриса Анна Бронникова воп­лотила роль Надежды, жены Василия. Ее героиня – простая сельская женщина – получилась живой, с характером, чувствами, внутренней глубиной.

Их детей – Людку, Леньку и Олю – сыграли актеры Елена Ранн, Сергей Минаков, Екатерина Егорина. Образы соседей Кузякиных – супругов дяди Мити и тети Шуры – воплотили актеры Станислав Тавгень и Надежда Слепцова. Действия их персонажей были не просто фоном, а живой, характерной частью и окружающего мира, и развернувшейся семейной драмы.

Особого внимания заслуживает работа актрисы Людмилы Скуратовой, исполнившей роль Раисы Захаровны. Она сумела передать и комичность, и внутреннюю драму героини – дамы эксцентричной, с налетом загадочности.

Художник-постановщик Полина Пулькина с помощью лаконичных, но выразительных декораций точно передала атмосферу деревенского дома и подворья. На сцене – стена дома с прислоненной к ней лестницей, ведущей на крышу. Там, наверху, расположена та самая голубятня, в которой все время пропадает Василий.

Музыкальное оформление Владимира Овчинникова не просто дополнило спектакль, а стало его частью, поддерживая настроение и усиливая драматургию.

Премьера спектакля «Любовь и голуби» имела большой успех у кокшетауского зрителя. И это признание было заслуженным.