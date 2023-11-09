На территории ЕАЭС создаются единые подходы в аудиторской деятельности

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение направлено на обеспечение единого подхода к осуществлению и регулированию аудиторской деятельности в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также на рост конкурентоспособности отечественных аудиторских компаний.

Соглашение регулирует отношения, связанные с обеспечением допуска аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов одного государства-члена к осуществлению аудиторской деятельности в других государствах-членах и определяет единые требования к лицам, осуществляющим и участвующим в осуществлении аудиторской деятельности, учреждению и деятельности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, проведению квалификационного экзамена и повышению квалификации, стандартам аудиторской деятельности, ведению реестра. Кроме того, единые стандарты предусмотрены в вопросах независимости и профессиональной этике аудиторов, аудиторской тайне, аудиторским заключениям, организации и проведению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, единому порядку возникновения и прекращения права на осуществление аудиторской деятельности.

«Ратификация Соглашения позволит установить единые правовые основания для всех участников единого рынка, признавать результаты аудита и квалификационных свидетельств, осуществлять деятельность за пределами Казахстана без изъятий и ограничений, увеличить объем доходов путем увеличения количества аудируемых субъектов и повысить качество аудиторских услуг через конкуренцию», - говорится в заключении.

#мажилис #Сенат #соглашение #ЕАЭС #аудит

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