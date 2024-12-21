На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек

Их состояние оценивается как стабильное, оказывается необходимая медицинская помощь, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

Как сообщили в пресс-службе акима Восточно-Казахстанской области, 21 декабря на Риддерской ТЭЦ произошла внештатная ситуация: в результате газосварочных работ произошел хлопок газовоздушной смеси.

Работы велись на транспортере углеподачи. Работа станции не остановлена, теплоподача будет продолжена в дома абонентов.

Пострадали шесть человек. По информации руководства теплостанции, пострадавших оперативно доставили в больницу. Их состояние оценивается как стабильное, оказывается необходимая медицинская помощь.

На место происшествия немедленно прибыл аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

По словам главы области, сделан полный обход станции, котлоагрегаты в норме, работа станции продолжается в штатном режиме.

Теплоподача в дома жителей Риддера продолжается.

Как уточнили в пресс-службе области, предстоит дополнительный осмотр всех котлоагрегатов и основного оборудования для полной оценки ситуации.

Причины инцидента выясняются.

На месте работают специалисты, которые проводят необходимые проверки для предотвращения подобных случаев в будущем.