На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек

Их состояние оценивается как стабильное, оказывается необходимая медицинская помощь, передает Kazpravda.kz
Как сообщили в пресс-службе акима Восточно-Казахстанской области, 21 декабря на Риддерской ТЭЦ произошла внештатная ситуация: в результате газосварочных работ произошел хлопок газовоздушной смеси.
Работы велись на транспортере углеподачи. Работа станции не остановлена, теплоподача будет продолжена в дома абонентов.
Пострадали шесть человек. По информации руководства теплостанции, пострадавших оперативно доставили в больницу. Их состояние оценивается как стабильное, оказывается необходимая медицинская помощь.
На место происшествия немедленно прибыл аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.
По словам главы области, сделан полный обход станции, котлоагрегаты в норме, работа станции продолжается в штатном режиме.
Теплоподача в дома жителей Риддера продолжается.
Как уточнили в пресс-службе области, предстоит дополнительный осмотр всех котлоагрегатов и основного оборудования для полной оценки ситуации.
Причины инцидента выясняются.
На месте работают специалисты, которые проводят необходимые проверки для предотвращения подобных случаев в будущем.