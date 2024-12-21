На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек

Энергетика
0

Их состояние оценивается как стабильное, оказывается необходимая медицинская помощь, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

Как сообщили в пресс-службе акима Восточно-Казахстанской области, 21 декабря на Риддерской ТЭЦ произошла внештатная ситуация: в результате газосварочных работ произошел хлопок газовоздушной смеси.

Работы велись на транспортере углеподачи. Работа станции не остановлена, теплоподача будет продолжена в дома абонентов.

Пострадали шесть человек. По информации руководства теплостанции, пострадавших оперативно доставили в больницу. Их состояние оценивается как стабильное, оказывается необходимая медицинская помощь.

На место происшествия немедленно прибыл аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

По словам главы области, сделан полный обход станции, котлоагрегаты в норме, работа станции продолжается в штатном режиме.

Теплоподача в дома жителей Риддера продолжается.

Как уточнили в пресс-службе области, предстоит дополнительный осмотр всех котлоагрегатов и основного оборудования для полной оценки ситуации.

Причины инцидента выясняются.

На месте работают специалисты, которые проводят необходимые проверки для предотвращения подобных случаев в будущем.

#ЧП #ТЭЦ #Риддер

Популярное

Все
Промысловый флот возвращается в Мангистау
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
Новогодняя ёлка зажглась в южной столице
Нурлан Байбазаров освобожден от должности вице-премьера
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Токаев одобрил изменения и дополнения в трёхлетний бюджет страны
Креативный хаб открылся в Туркестане
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
XII кинофестиваль «Бастау» объявил победителей
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Денис Качеев: «Работа по укреплению независимости требует постоянного внимания и участия всего общества»
Известный блогер-полиглот стал послом туризма Казахстана
В Международном аэропорту Алматы открылся Музей авиации
Итоги 2024 года Минэнерго: достижения и перспективы развития энергетической отрасли
Работа над многотомником по истории Казахстана продолжается
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Сегодня в Астане открывается линейный каток
Прочные основы безопасности и развития страны
Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над США
Тела 12 человек обнаружены в ресторане на горнолыжном курорте в Грузии
Названы соперники Казахстана в отборе на ЧМ по футболу-2026
Полиция Казахстана переведена на усиленный вариант несения службы
Иран ужесточает наказание за неправильное ношение хиджаба вплоть до смертной казни
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Грустные думки аграрные
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
Трудов высокая оценка
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок

Читайте также

Два важных соглашения заключили в KAZENERGY
Бектенов посетил Рудненскую ТЭЦ
Самая высокогорная солнечная электростанция построена в Тиб…
Объем инвестиций в теплоэнергетику составит более 8 трлн те…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]