На трассах мира Статьи 1 августа 2023 г. 1:00 0 Кошкарбек Тусипов Казахстанские велогонщики одержали победы на однодневных турнирах в Испании и Турции. фото astana-qazaqstan.com Команда Astana Qazaqstan Team провела замечательный день на однодневной гонке «Сиркуито де Гечо» (Тур Гечо) в Испании. После очень активной гонки и феноменальной командной работы чемпион Казахстана Алексей Луценко одержал сольную победу, а его товарищ по команде и чемпион Италии Симоне Веласко завоевал третье призовое место, сообщает пресс-служба команды. Алексей преодолел расстояние в 193,3 км между городами Бильбао и Гечо за 4 часа 19 минут и 10 секунд. Второй результат – у француза Тони Галлопена из велокоманды Lidl-Trek (он отстал от Луценко на 24 секунды). А финишировавший третьим представитель «Астаны» итальянец Симоне Веласко отстал от победителя на 33 секунды. Остальные гонщики казахстанской команды завершили этап со следующими результатами: Евгений Федоров – 20-м, Нурберген Нурлыхасым – 55-м, а вот легионеры – итальянцы Фабио Феллине и Леонардо Бассо, а также испанец Хавьер Ромо – не смогли добраться до финиша. – Это был потрясающий день для нас как для команды. Мы были сосредоточены на гонке с самого старта, у нас была огромная мотивация, и в итоге наши усилия не прошли даром. Хочу поблагодарить моих товарищей за великолепную поддержку и потрясающую работу на протяжении всего дня, в особенности в финале. Евгений Федоров и Симоне Веласко были невероятны сегодня! На предпоследнем подъеме я нашел момент для атаки, в результате чего сумел уехать и получить преимущество. Затем, на спуске, поехал не в ту сторону, но быстро сориентировался и вернулся на трассу гонки. Я продолжил мощно работать, стараясь сохранить ритм и преимущество, а Симоне Веласко закрывал все атаки за моей спиной. Все сложилось хорошо, и я сумел победить. Эта победа дарит мне дополнительную мотивацию, и это важная и заслуженная победа для всей нашей команды, – отметил Алексей Луценко после финиша. Еще одно приятное известие пришло из Турции, где наш гонщик Даниил Марухин из казахстанской велокоманды Vino SKO Team выиграл местную престижную однодневку Grand Prix Kültepe. Третье место здесь взял другой наш спортсмен – Антон Кузьмин из велокоманды Almaty Аstana Motors. Вторым финишировал гонщик из турецкой велокоманды Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, член национальной команды Эритреи – Натнаэль Беране. #турнир #Турция #Спорт #Испания #велогонки