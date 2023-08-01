На трассах мира

Команда Astana Qazaqstan Team провела замечательный день на однодневной гонке «Сиркуито де Гечо» (Тур Гечо) в Испании. После очень активной гонки и феноменальной команд­ной работы чемпион Казахстана Алексей Луценко одержал сольную победу, а его товарищ по команде и чемпион Италии Симоне Веласко завоевал третье призовое место, сообщает пресс-служба команды.

Алексей преодолел расстояние в 193,3 км между городами Бильбао и Гечо за 4 часа 19 минут и 10 секунд. Второй результат – у француза Тони Галлопена из велокоманды Lidl-Trek (он отстал от Луценко на 24 секунды). А финишировавший третьим представитель «Астаны» италья­нец Симоне Веласко отстал от победителя на 33 секунды. Остальные гонщики казахстанской команды завершили этап со следующими результатами: Евгений Федоров – 20-м, Нурберген Нурлыхасым – 55-м, а вот легио­неры – итальянцы Фабио Феллине и Леонардо Бассо, а также испанец Хавьер Ромо – не смогли добраться до финиша.

– Это был потрясающий день для нас как для команды. Мы были сосредоточены на гонке с самого старта, у нас была огромная мотивация, и в итоге наши усилия не прошли даром. Хочу поблагодарить моих товарищей за великолепную поддержку и потрясающую работу на протяжении всего дня, в особенности в финале. Евгений Федоров и Симоне Веласко были невероятны сегодня! На предпоследнем подъеме я нашел момент для атаки, в результате чего сумел уехать и получить преимущест­во. Затем, на спуске, поехал не в ту сторону, но быстро сориентировался и вернулся на трассу гонки. Я продолжил мощно работать, стараясь сохранить ритм и преимущество, а Симоне Веласко закрывал все атаки за моей спиной. Все сложилось хорошо, и я сумел победить. Эта победа дарит мне дополнительную мотивацию, и это важная и заслуженная победа для всей нашей команды, – отметил Алексей Луценко после финиша.

Еще одно приятное известие пришло из Турции, где наш гонщик Даниил Марухин из казах­станской велокоманды Vino SKO Team выиграл местную прес­тижную однодневку Grand Prix Kültepe. Третье место здесь взял другой наш спортсмен – Антон Кузьмин из велокоманды Almaty Аstana Motors. Вторым финишировал гонщик из турецкой велокоманды Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, член национальной команды Эритреи – Натнаэль Беране.