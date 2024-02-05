На треть снизилось количество особо тяжких преступлений в армии – ГП

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Итоги 2023 года подвели на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания глава ГП Берик Асылов подчеркнул актуальность и большое значение вопросов профилактики правонарушений среди военнослужащих.

Главной военной прокуратурой (ГВП) в 2023 году проведено 363 проверки и 153 анализа состояния законности в сфере военной безопасности. По их результатам к различным видам ответственности привлечены более двух тысяч лиц.

По актам надзора погашена задолженность по заработной плате порядка 4 тысяч работников ТОО «Әскери құрылыс Астана» на сумму свыше 270 млн тенге.

Министерством обороны по инициативе ГВП внедряется цифровой учет вещевого имущества.

Для предупреждения правонарушений в армии, реализуется инициированная ГВП трехгодичная программа профилактики правонарушений в войсках на 2022-2024 годы.

В результате реализации программы в 2023 году достигнуто снижение уголовных правонарушений на 4,2%, в т.ч. особо тяжких на 30%, средней тяжести - 3,1%, проступков - 24%.

В ходе заседания отдельно обсуждены вопросы сохранности боеприпасов, а также другие актуальные темы.   

Под эгидой ГП было решено создать нескольких межведомственных рабочих групп, которые на ежедневной основе будут сопровождать реализацию мер, направленных на улучшение и развитие военной инфраструктуры и качественное перевооружения войск, а также профилактику правонарушений.

В ее состав войдут ответственные представители ГП и Главной военной прокуратур, Минобороны, МЧС, Минфина, промышленности и строительства, а также Нацгвардии и Погранслужбы.

По итогам коллегии ГП руководителям военных ведомств, заинтересованным госорганам даны рекомендации о принятии действенных мер по исключению нарушений законности в военной сфере.

#статистика #армия #Генпрокуратура #погранслужба #преступность #итоги-2023

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