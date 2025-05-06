Как отметил региональный менеджер EMGS (Education Malaysia Global Service) Министерства высшего образования Малайзии Раджа Фариз, Атырауская облась – нефтегазовый­ регион, поэтому на выставке был представлен один из топовых университетов в нефтегазовой индустрии.

На сегодняшний день в Малайзии обучаются более 1 000 студентов из нашей страны. По словам руководителя областного управления образования Марата Абуова, эта выставка дает большие возможности для наших абитуриентов. Малайзийские университеты занимают высокие позиции в мировых рейтингах и обеспечивают благоприятные условия обучения для иностранных студентов.