Фото: пресс служба Министерства обороны РК

В обстановке, максимально приближенной к боевой, военнослужащие отработали ведение огня по движущимся целям, на различных дистанциях и из разных положений, а также в составе отделений со сменой позиций и исходных рубежей. Тактические действия выполнялись, в том числе, и в условиях ограниченной видимости.

Нормативы по тактической стрельбе – важный элемент комплексной подготовки разведчиков. При выполнении разведывательных задач применялось скрытное перемещение, организовывались засады и прикрытие подразделений

«Умение метко и быстро поражать цели в любых условиях - залог успешного выполнения поставленных задач. Такие тренировки формируют у личного состава устойчивые навыки огневого взаимодействия и уверенность в собственных силах», - отметил инструктор по стрельбе полковник запаса Серик Омаров.

Все занятия проводились с соблюдением мер безопасности, с использованием штатного вооружения и средств индивидуальной защиты. Тренировки способствовали совершенствованию практических навыков ведения огня и боевой выучки личного состава.