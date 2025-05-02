Присутствующие могли наблюдать изменение показателей заработавшего турбоагрегата на мониторе, после чего в турбинном цехе у стенда состоялось ознакомление с его техническими параметрами.

Старая турбина, на месте которой установлен новый турбоагрегат, работала с 1960 года. В последние годы эксплуатации ее коэффициент полезного действия не достигал и 10%. Новую турбину заказали на том же предприятии, что и прежнюю – на Калужском турбинном заводе. При этом ее конструкция значительно модернизирована: турбина запускается без участия человека, а в случае внештатной ситуации автоматически, по программам, выключается.

В числе основных поставщиков оборудования также Пермский завод по производству генераторов и электродвигателей и Санкт-Петербургское АО «Интай», выпускающее автоматизированные системы управления.

Масштабный проект, на который из областного бюджета было затрачено свыше 3,5 млрд тенге, был реализован за 5 лет. Генеральным подрядчиком выступило ТОО «Жаиккурылыс», входящее в ГК «Uniserv». Компания приступила к проекту по спецпорядку, в период пандемии. Сказались на сроках и санкции, так как часть комплектующих поставщики оборудования закупали в западных странах.

Как отметил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мирас Мулкай, в ближайших планах модернизации Уральской ТЭЦ, работающей почти 65 лет, реконструкция турбины № 3, трех водогрейных энергокотлов. Требует капремонта и здание ТЭЦ. Но, в первую очередь, внимание будет уделено обновлению технологического оборудования.