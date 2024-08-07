На юге - жару, на севере - прохладу обещают синоптики 8-10 августа

РГП «Казгидромет» предоставило прогноз погоды на ближайшие три дня, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации метеослужбы, в период 8-10 августа на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются 8-9 августа на западе, 8-10 августа на северо-западе, севере, 9-10 августа – в центре, 10 августа на востоке страны.

По Казахстану ожидается усиление ветра.

На юге страны в дневное время сохранится очень сильная жара +38+45°С, а на северо-западе, севере республики ожидается постепенное понижение температуры до +15+22°С.