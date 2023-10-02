На заявления о "сборе дани министру Шарипханову" отреагировали в МЧС

Слухи
471
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РК прокомментировала заявления о сборе дани главе МЧС со спасателей Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Ранее в Telegram-канале журналиста Ботагоз Омаровой со ссылкой на майора МЧС Зуялхана Гасанова появилась информация о якобы сборе дани с туркестанских спасателей новому министру Сырыму Шарипханову.

«Данная информация не соответствует действительности и является очередной провокацией с использованием средств массовой информации, – ответили в ведомстве. – Ранее Зуялхан Гасанов (в 2022 году) уже привлекался к ответственности за клевету, при этом понес гражданско-правовую ответственность.

Необходимо отметить, что данный гражданин уже не является сотрудником органов гражданской защиты, так как в мае текущего года был уволен по отрицательным мотивам.

Он неоднократно обращался по аналогичным вопросам в адрес МЧС, но по результатам проверки указанные им доводы не нашли своего подтверждения.

Тем не менее по каждому факту, озвученному в заявлении, будет проведено служебное расследование совместно с агентством по противодействию коррупции». 

В МЧС заверили, что принимают все необходимые меры по искоренению коррупции в своих рядах. 

В ведомстве всему личному составу МЧС, в частности ДЧС Туркестанской области, напомнили, что для всех сотрудников министерства работает прямой телефонный номер министра Сырыма Шарипханова в WhatsApp 8 747 651 75 88, куда можно обратиться с проблемными вопросами, требующими оперативного и безотлагательного решения. Конфиденциальность обращения будет сохранена.

 

 

#коррупция #спасатели #МЧС #опровержение #слухи #Шарипханов

Популярное

Все
В столице прошел конкурс среди молодых семей на знание национальных традиций
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
Стрелять нельзя ловить
В Алматы состоялся Республиканский конкурс дирижеров им. Нургисы Тлендиева
«Мир» Бекмамбетова
Исходя из закономерностей экосистем
Легально по нелегалам
Сайга: регуляция необходима
Имена, пароли, явки: что нужно знать о цифровой гигиене
Богатый и жадный
Носитель национального кода
Все пошло не по плану
Удобства… не предусмотрены?
Лучшему чтецу – автомобиль!
Каждому ребенку – полноценное обучение
В фокусе реформ
Никогда не терять надежду
Мошенник и паломники
Куда несемся?
Найти финансы для промышленности
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Все для счастливых пенсионеров
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Земля и космос «Ульбы»
Не быть цыпленку табака?..
Закон и права знать обязаны
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Иметь или не иметь?
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
«Астана» внесла интригу
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Независимое и справедливое правосудие
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась

Читайте также

Информацию о денежной помощи пенсионерам для оплаты комуслу…
Узбекистанца, заявившего о рабстве на кирпичном заводе, наш…
Сколько гектаров посевов уничтожила саранча в Костанайской …
Замакима ЗКО и экс-главу СПК "Акжайык" не задерживали – Ант…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]