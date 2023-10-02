На заявления о "сборе дани министру Шарипханову" отреагировали в МЧС

Пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РК прокомментировала заявления о сборе дани главе МЧС со спасателей Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz .

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Ранее в Telegram-канале журналиста Ботагоз Омаровой со ссылкой на майора МЧС Зуялхана Гасанова появилась информация о якобы сборе дани с туркестанских спасателей новому министру Сырыму Шарипханову.

«Данная информация не соответствует действительности и является очередной провокацией с использованием средств массовой информации, – ответили в ведомстве. – Ранее Зуялхан Гасанов (в 2022 году) уже привлекался к ответственности за клевету, при этом понес гражданско-правовую ответственность.

Необходимо отметить, что данный гражданин уже не является сотрудником органов гражданской защиты, так как в мае текущего года был уволен по отрицательным мотивам.

Он неоднократно обращался по аналогичным вопросам в адрес МЧС, но по результатам проверки указанные им доводы не нашли своего подтверждения.

Тем не менее по каждому факту, озвученному в заявлении, будет проведено служебное расследование совместно с агентством по противодействию коррупции».

В МЧС заверили, что принимают все необходимые меры по искоренению коррупции в своих рядах.

В ведомстве всему личному составу МЧС, в частности ДЧС Туркестанской области, напомнили, что для всех сотрудников министерства работает прямой телефонный номер министра Сырыма Шарипханова в WhatsApp 8 747 651 75 88, куда можно обратиться с проблемными вопросами, требующими оперативного и безотлагательного решения. Конфиденциальность обращения будет сохранена.