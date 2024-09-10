На Земле ожидается магнитная буря

Ученые спрогнозировали начало магнитной бури на Земле во вторник вечером. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«На вечер вторника 10 сентября прогнозируются бури уровня G1-G2 по 5-балльной шкале», - говорится в сообщении.

По информации на сайте лаборатории, 7 сентября произошел крупный выброс плазмы на видимой солнечной стороне, который может задеть планету. Кроме того, 9 сентября также «выбросило крупные объемы плазмы», «на этот раз похоже точно по направлению на Землю». Вероятность лобового удара для нового облака составляет более 90%, остаток в 10% приходится на редкие сценарии, вроде выброса на обратной стороне, точно наложившегося на вспышку на видимой.

Как сообщили ТАСС в ИПГ, в понедельник ученые зарегистрировали 5 вспышек класса М. Первая вспышка произошла в 08:32 по времени Астаны.

«9 сентября в 08:32 по времени Астаны в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (S02W89) продолжительностью 187 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», - отмечается в информации.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.