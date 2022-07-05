Фото: Kazpravda.kz
Общество
Начальника управления ДЧС Нур-Султана арестовали за взятку

Начальник управления ДЧС Нур-Султана заключен под стражу, сообщает Kazpravda.kz.

«Агентство РК по противодействию коррупции проводит досудебное расследование по статье 366 УК РК (получение взятки). По данному делу задержан начальник управления ДЧС города Нур-Султан, в отношении него применена мера пресечения «арест», ведутся следственные мероприятия», - проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Ранее стало известно, что Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении руководителя управления ДЧС по городу Нур-Султан по факту получения взятки в сумме 5 миллионов тенге от директора ТОО, за оказание содействия в признании объекта "Центральный стадион им. К.Мунайтпасова" аварийным.

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