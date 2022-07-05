Глава управления ДЧС Нур-Султана получил взятку за признание Центрального стадиона аварийным

Антикоррупционная служба расследует факт взятки за содействие в признании столичного стадиона аварийным, передает Kazpravda.kz.

"Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении руководителя управления ДЧС по городу Нур-Султан по факту получения взятки в сумме 5 миллионов тенге от директора ТОО, за оказание содействия в признании объекта "Центральный стадион им. К.Мунайтпасова" аварийным", – говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование продолжается.

"Итоговое решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – дополнили в Антикоре.