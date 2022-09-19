В городе Астане начался суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного суда 19 cентября, дело рассматривается в суде № 2 района Байконыр в Астане.

Кайрата Сатыбалдыулы обвиняют в совершении преступлений по статьям: "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".

Напомним, 13 марта 2022 года стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы.

15 марта суд в Нур-Султане санкционировал арест Сатыбалдыулы.

В конце августа этого года Агентство Казахстана по противодействию коррупции завершило досудебное расследование в отношении Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств Казахтелекома и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.

По делу проходят пятеро подозреваемых, из них один содержится под стражей, двое – под домашним арестом.

В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге или более 500 миллионов долларов США.

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых. B стране и за рубежом дополнительно установлены и будут возвращены государству недвижимость, автомобили и деньги на общую сумму свыше 400 миллиардов тенге или более 900 миллионов долларов США.