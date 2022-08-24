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Происшествия
Дело Кайрата Сатыбалдыулы: свыше 240 млрд тенге возвращены государству

Агентство Казахстана по противодействию коррупции завершило досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

По делу проходят пятеро подозреваемых, из них один содержится под стражей, двое – под домашним арестом.

«В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге или более 500 миллионов долларов США», – сообщили в Антикоре.

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых.

«B стране и за рубежом дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 миллиардов тенге или более 900 миллионов долларов США», – отметили в агентстве.

Напомним, 13 марта 2022 года стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. 

15 марта специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал арест Сатыбалдыулы на 2 месяца.

Кроме того, 17 марта Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшей супруги К. Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды. Досудебное расследование начато по факту рейдерского захвата бизнеса.

«Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы», – сообщили в Антикоре 30 марта.

Также сообщалось, что Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.

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