Начат экспорт пшеницы во Вьетнам

Сельское хозяйство
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Бек Нигметов

Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства, первый из восьми составов с высококачественной пшеницей, предназначенной для Вьетнама, прибыл по мультимодальному маршруту в китайский порт Ляньюньган.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Железнодорожный состав сформирован из 62 контейнеров общим весом 1,7 тыс. тонн. После перегрузки на морские судна пшеница будет доставлена во вьетнамский порт Хайфон.

По информации Минсельхоза, об успешных поставках казахстанского зерна во Вьетнам рассказали журналисты в эфире центрального телевидения Китая и Китайской международной телевизионной сети. Логистическая база в Ляньюньгане работает по принципу «один контейнер – один сервис»: зерно перемещается в одном контейнере без перегрузки с места отправления до конечного пункта назначения. Благодаря этой технологии переход с железной дороги в морской порт занял всего час. Казахстанская пшеница была доставлена по зеленому коридору – с ускоренным оформлением всех процедур.

Первая партия зерна для Вьетнама была сформирована на хлебоприемных предприятиях Акмолинской области. Всего планируется экспортировать в эту страну порядка 15 тыс. тонн продовольственной пшеницы.

#Вьетнам #экспорт #пшеница

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