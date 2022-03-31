Начаты процедуры по формированию нового состава Общественного совета в сфере информации и общественного развития

Состоялось заседание по отбору кандидатов Рабочей группы по формированию Общественного совета в сфере информации и общественного развития.

Заседание открыл Министр информации и общественного развития Аскар Умаров. В мероприятии приняли участие кандидаты в члены рабочей группы от гражданского общества и представители министерства.

По предложению Министра путем голосования в состав вошли все 7 представителей гражданского общества желающих стать членами рабочей группы: Ш.А.Пулатов, М.М.Еспенова, А.Б.Бесен, М.Ермағанбетұлы, М.С.Махметова, Е.Н.Митрофанова, И.И.Сафаргалиев.

Тем самым уменьшилось количество представителей Министерства в составе рабочей группы с 3 до 2 (Ж. Ахметов, К.Жумашев).

В ходе заседания, рабочей группой избран руководитель и определен количественный состав избираемого общественного совета путем открытого голосования.

Большинством голосов руководителем рабочей группы избран Пулатов Шерзод Аббозович – общественный деятель, член Ассамблеи народа Казахстана и Научно-экспертного Совета АНК. Так же определен максимальный количественный состав в количестве 30 членов.

Дальнейшая работа будет определятся Рабочей группой и следующее заседание рабочей группы по формированию общественного совета планируется провести в середине апреля текущего 2022 года.