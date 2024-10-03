Глава государства: Надо учить детей правилам цифровой гигиены

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Во время своего выступления на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней глава государства Касым-Жомарт Токаев выделил безопасность детей как основной приоритет государственной политики, передает Kazpravda.kz.

«Обеспечение безопасности детей, защита их прав, создание благоприятных условий для их гармоничного развития – наиважнейший приоритет государственной политики. Нужно, чтобы все уполномоченные органы, будь то профильные министерства, акиматы или правоохранительные структуры, четко выполняли свои функции и координировали свою работу. Нужно понимать, что основой счастливого детства всегда был и будет институт семьи», - подчеркнул президент.

По его мнению, сегодня корни многих проблем и пороков общества РК кроются в снижении вовлеченности родителей в процесс воспитания ребенка. Настоящим бедствием становится растущая цифровая зависимость детей, их чрезмерная погруженность в виртуальный мир.