Глава государства: Надо учить детей правилам цифровой гигиены

Президент
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Президент подчеркнул, что безопасность детей должна быть приоритетом государственной политики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время своего выступления на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней глава государства Касым-Жомарт Токаев выделил безопасность детей как основной приоритет государственной политики, передает Kazpravda.kz.

«Обеспечение безопасности детей, защита их прав, создание благоприятных условий для их гармоничного развития – наиважнейший приоритет государственной политики. Нужно, чтобы все уполномоченные органы, будь то профильные министерства, акиматы или правоохранительные структуры, четко выполняли свои функции и координировали свою работу. Нужно понимать, что основой счастливого детства всегда был и будет институт семьи», - подчеркнул президент.

По его мнению, сегодня корни многих проблем и пороков общества РК кроются в снижении вовлеченности родителей в процесс воспитания ребенка. Настоящим бедствием становится растущая цифровая зависимость детей, их чрезмерная погруженность в виртуальный мир.

«Любая трагедия, связанная с детьми, всегда отзывается болью в моем сердце. Я сразу же обращаю внимание государственных органов на такие случаи, даю соответствующие поручения и держу на постоянном контроле их выполнение.

Безусловно, современные технологии открывают широкие горизонты для развития, но вместе с тем привносят в нашу жизнь реальные опасности. Популярные социальные сети могут превратить в самых настоящих зомби не только детей, но даже взрослых. Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам.

Ответственность родителя – научить своего ребенка элементарным правилам цифровой гигиены. Важно уделять детям внимание, проводить с ними время, беседовать на волнующие их темы. Надо строго контролировать, чем занимается ребенок в смартфоне или компьютере», - подчеркнул президент.

#дети #Токаев #соцсети #интернет #воспитание

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