Нагельсман уволен с поста главного тренера сборной Германии

ЧМ-2026

Немецкий футбольный союз (DFB) уже начал переговоры с бывшим наставником английского «Ливерпуля» Юргеном Клоппом

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В опубликованном DFB заявлении говорится, что представители акционеров и наблюдательный совет сегодня единогласно приняли решение по предложению президента DFB Бернда Нойендорфа немедленно расторгнуть контрактные отношения с главным тренером национальной сборной Юлианом Нагельсманом.

«Он ещё накануне на конфиденциальном совещании с руководством союза попросил освободить его от должности после неутешительных результатов на чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. Эта просьба была удовлетворена представителями акционеров и наблюдательным советом», — написано в заявлении Немецкого футбольного союза.

Напомним, сборная Германии проиграла Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (1:1, 3:4 пен.) и завершила своё участие в турнире.

#футбол #увольнение #Германия #главный тренер

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