Находившегося в розыске иностранца нашли в Степногорске

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Его разыскивало УВД Навоийской области Узбекистана

Фото: Polisia.kz

Полицейские установили местонахождение на территории Степногорска уголовного преступника, находившегося в межгосударственном розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Предварительно установлено, что в июле 2013 года он совершил преступление на территории соседней страны и скрылся.

По информации оперативников, фигурант с 2014 года прятался на территории Казахстана, при этом нигде официально не работал.

«По данному факту проводятся необходимые следственные мероприятия. На период разбирательства мужчина водворен в изолятор временного содержания управления полиции Степногорска. Рассматривается вопрос об экстрадиции фигуранта в Узбекистан, так как задержанный является гражданином соседней страны», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что в прошлом году полицейские Акмолинской области задержали 61 уголовного преступника.
 

#розыск #иностранец #Степногорск

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