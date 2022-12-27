Находящийся в критическом состоянии из-за рака Пеле попрощался с семьей

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Состояние 82-летнего легендарного бразильца Пеле ухудшилось до критического. Как стало известно, он уже попрощался с семьей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается все больше", - рассказал приближенный к семье знаменитого футболиста бизнесмен Фрэнк Халид.

Ранее у Пеле диагностировали генерализованный отек тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания, из-за которых он не может самостоятельно заботиться о себе.

В последние месяцы бразилец перенес химиотерапию, которая не принесла положительного результата.

Чуть более года назад, в сентябре 2021-го, у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022-го. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.